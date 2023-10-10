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        Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kastamonu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:54
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        Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kastamonu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde düzensiz göçle ilgili çalışma yaptı.

        Çalışmada 9 yabancı uyruklu yakalandı.

        Şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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