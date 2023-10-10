Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kastamonu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 10.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:54
Kastamonu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde düzensiz göçle ilgili çalışma yaptı.
Çalışmada 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.