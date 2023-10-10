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        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:59
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        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

        E.H. yönetimindeki 34 PA 9892 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Kazada, sürücü ile biri 3 aylık bebek 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı bebek ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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