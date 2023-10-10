Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
E.H. yönetimindeki 34 PA 9892 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile biri 3 aylık bebek 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı bebek ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.