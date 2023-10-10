Kastamonulu amatör balıkçı Yeşilırmak'ta 50 ve 53 kilogramlık yayın balığı yakaladı

Kastamonulu amatör balıkçının oltasına 2 metre boyunda iki yayın balığı takıldı.

Yeşilırmak'ta arkadaşları Mete Hancı ve Özhan Arslan ile ava çıkan Mert Şenoğlu, 50 ve 53 kilogram ağırlığında iki yayın balığı yakaladı.

Şenoğlu, AA muhabirine, daha önce de yayın balığı avladığını ancak ilk defa bu kadar büyük balığın oltalarına takıldığını belirterek, "Balığın derinde olduğunu biliyorduk. Çok keyif aldık. İki metrelik balıkların ilki 53 kilogram civarındaydı, diğeri 50 kilogramdı. Bunların haricinde bir de 40 kilogramlık balık tuttuk. Güzel bir duygu." dedi.

Şenoğlu, tuttukları balıkları civardaki köylülere verdiklerini ifade etti.