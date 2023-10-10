Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonulu amatör balıkçı Yeşilırmak'ta 50 ve 53 kilogramlık yayın balığı yakaladı

        Kastamonulu amatör balıkçının oltasına 2 metre boyunda iki yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonulu amatör balıkçı Yeşilırmak'ta 50 ve 53 kilogramlık yayın balığı yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonulu amatör balıkçının oltasına 2 metre boyunda iki yayın balığı takıldı.

        Yeşilırmak'ta arkadaşları Mete Hancı ve Özhan Arslan ile ava çıkan Mert Şenoğlu, 50 ve 53 kilogram ağırlığında iki yayın balığı yakaladı.

        Şenoğlu, AA muhabirine, daha önce de yayın balığı avladığını ancak ilk defa bu kadar büyük balığın oltalarına takıldığını belirterek, "Balığın derinde olduğunu biliyorduk. Çok keyif aldık. İki metrelik balıkların ilki 53 kilogram civarındaydı, diğeri 50 kilogramdı. Bunların haricinde bir de 40 kilogramlık balık tuttuk. Güzel bir duygu." dedi.

        Şenoğlu, tuttukları balıkları civardaki köylülere verdiklerini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da konuştu:
        Kastamonu'da 2 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı
        Kastamonu'da 2 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da konuştu: