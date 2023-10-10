22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.
22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 10 sporcu, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak şampiyonaya günde çift idmanla hazırlanıyor.
Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine, kampa 2 milli boksörün daha katılacağını söyledi.
Kampta fizik ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tiryaki, "Bundan sonraki kampta çabukluk ve kuvvete dayalı çalışmalar yapacağız. Kamp, 22 Ekim'de sonlanacak 3 gün ara vereceğiz, 25 Ekim'de tekrar başlayacağız." dedi.
Kadın boksunun son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini anlatan Tiryaki, bu başarıları sürdürmek istediklerini kaydetti.