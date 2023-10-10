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        22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

        22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:39
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        22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
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        22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 10 sporcu, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak şampiyonaya günde çift idmanla hazırlanıyor.

        Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine, kampa 2 milli boksörün daha katılacağını söyledi.

        Kampta fizik ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tiryaki, "Bundan sonraki kampta çabukluk ve kuvvete dayalı çalışmalar yapacağız. Kamp, 22 Ekim'de sonlanacak 3 gün ara vereceğiz, 25 Ekim'de tekrar başlayacağız." dedi.

        Kadın boksunun son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini anlatan Tiryaki, bu başarıları sürdürmek istediklerini kaydetti.

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