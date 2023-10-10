Kastamonu'da 495 polis adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencileri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirildi.
Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencileri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 495 polis adayına uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin öneminden bahsedildi.
Polis adaylarına ayrıca, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (Uyuma) hakkında bilgi verildi.