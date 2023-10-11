Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, muhtarlarla bir araya geldi Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kavaklıgil, Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği muhtarların taleplerini dinledi, belediye çalışmalarını anlattı.

Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Devletimizin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli konumunda olan ve devlet ile vatandaş arasındaki köprü vazifesini gören toplumumuzun yapı taşı muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizde yapılması gereken çalışmalar ve belediye hizmetlerimizi masaya yatırdık. Özellikle belediye hizmetlerinin şehrin tüm noktalarına eşit şekilde ulaştırılması için muhtarlarımızla birlikte hareket ediyor mahalle sakinlerimizin taleplerini hızlıca çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."