Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Araç ilçesinde düzenlenen operasyonda M.Ö, A.K, E.S. ve H.O'ya ait ev ve araçlarda arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ve H.O, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.