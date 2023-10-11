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        Bakan Ersoy, Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısını 1281'e çıkardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:56
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        Bakan Ersoy, Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısını 1281'e çıkardık." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapımını tamamlanan Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, kütüphanelerin, toplumların hem belleği hem de mirası kuruluşlar olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarabilmek için kütüphanelere büyük önem verdiklerine işaret eden Ersoy, "Bakanlığımızın halkımıza hizmetleri arasında katılmaktan en mutlu olduğum açılışlar, kütüphanelerdir. Bu çerçevede attığımız adımlarla Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısını 1281'e çıkardık. Son 5 yılda 237 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılarak kullanıma açıldı. 68 halk kütüphanesinin yeniden yapılandırılması devam ediyor. 21 halk kütüphanesinin ise sıfırdan inşa edilmesine ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Yerel yönetimlerle 54 yeni kütüphaneyi hizmete açmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Ersoy, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphane ile de hizmet verdiklerini aktardı.

        Kütüphane konusunda birçok başlıkta vatandaşlara ulaştıklarını anlatan Ersoy, "Engellilere ve özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları olan kurumlar başta olmak üzere, talep eden kurum ve kuruluşlara geçici derme hizmeti de sunuyoruz. Kütüphane hizmetlerimizi, yaşanan teknolojik ve sosyolojik dönüşümlere bağlı olarak da çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda AVM kütüphaneleri, gar kütüphaneleri, havaalanı kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri ve tematik kütüphaneler kuruluyor." bilgisini paylaştı.

        Türkiye genelinde 19 bebek, 17 ihtisas, edebiyat ve müze, 11 AVM, 2 gar ve 3 havalimanı kütüphanesinin kurulmasına öncülük ettiklerine dikkati çeken Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmayı amaçlıyoruz. Yoğun çalışmalar neticesinde ortaya koyduğumuz bu büyük hedefi 2023 bitmeden gerçekleştirmiş olmayı umut ediyoruz. Bugün, hedef doğrultusundaki 75. kütüphanemizi hizmete açmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Ersoy, Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "80 binin üzerinde kitabın yer aldığı ve 2 bin 700 metrekare alana sahip kütüphanemizden, yüzlerce kullanıcımız aynı anda faydalanabilecek. Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanemizde, kent kitaplığı, bebek, çocuk ve gençlik bölümleri, engelsiz çalışma alanları, eğitim sınıfları, konferans, toplantı ve sergi salonu yer alacak. Bunun yanı sıra atölye ve etkinlik bölümleri, multimedya merkezi, bebek bakım odası, kafeterya gibi alanlar da hizmet verecek. Kütüphanemizde edebi, kültürel, bilimsel, sanatsal etkinlikler, sportif faaliyetler, atölyeler, söyleşiler, aile seminerleri ve farkındalık eğitimleri de verilebilecek."

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan kütüphane, daha sonra Bakan Ersoy ve diğer katılımcılarca gezildi.

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