Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da seyir halindeki kargo aracı yandı

        Kastamonu'da, seyir halindeyken alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da seyir halindeki kargo aracı yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, seyir halindeyken alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi.

        Batı Çevre Yolu'nda seyreden Celal Güney idaresindeki 06 DFU 731 plakalı bir kargo firmasına ait panelvanın motor bölümünden, henüz belirlenemeyen nedenle alev çıkmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Araçta kargo paketi bulunmadığı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy: Bakanlığımıza bağlı kütüphane sayısını 1281'e çıkardık
        Bakan Ersoy: Bakanlığımıza bağlı kütüphane sayısını 1281'e çıkardık
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret...
        Bakan Ersoy, Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Ersoy, Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, muhtarlarla bir araya geldi
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, muhtarlarla bir araya geldi
        Kendisini tedavi eden doktora şiir yazarak teşekkür etti
        Kendisini tedavi eden doktora şiir yazarak teşekkür etti