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        Tosya'da, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:25
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        Tosya'da, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Vakfı organizesinde düzenlenen etkinlikte, Tosya İHH tarafından İsrail'i kınayan basın açıklaması yapıldı.

        Kılınan gıyabi cenaze namazı ve dua edilmesinin ardından katılımcılar meydandan ayrıldı.

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