Kastamonu Belediyesince kurulan arama kurtarma ekibi akredite oldu Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı sonuç aldı.

Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı sonuç aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 27 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin AFAD tarafından yapılan uygulamalı değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayarak akredite olan 178'inci arama kurtarma timi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, arama kurtarma ekibine gerekli eğitimleri, göreve geldikleri günden bu yana aldırdıklarını kaydetti.

Ekibin afetlerde önemli çalışmalar yaptığını, birçok kişinin kurtarılmasında öncü rol oynadığını aktaran Vidinlioğlu, "Onlarla gurur duyuyoruz. Tecrübeli ve etkin bir ekiple olaya müdahale etmek çok önemli. Özveriyle çalışan ekibimi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.