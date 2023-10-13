Kastamonu'da polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı
Kastamonu'da polis ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Kastamonu'da polis ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliğine yönelik eğitim verildi.
Bu kapsamda polis ekiplerince 40 öğrenciye güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımın sağlanması, yolun karşısına geçişlerde yapmaları gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.