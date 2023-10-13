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        Kastamonu'da polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı

        Kastamonu'da polis ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:34
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        Kastamonu'da polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı
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        Kastamonu'da polis ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliğine yönelik eğitim verildi.

        Bu kapsamda polis ekiplerince 40 öğrenciye güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımın sağlanması, yolun karşısına geçişlerde yapmaları gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.

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