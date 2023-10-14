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        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor

        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Kastamonu'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:10
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        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor
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        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Kastamonu'da devam ediyor.

        Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 10 sporcu, şampiyonaya günde çift idmanla hazırlanıyor.

        Milli takım antrenörü Adil Demircioğlu, AA muhabirine, kampa 2 milli boksörün daha katılacağını söyledi.

        Yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Demircioğlu, "Takımın performansı her gün iyiye gidiyor. İçlerinde dereceleri olan çocuklarımız var. Hedefimiz geçen yılki gibi takım halinde Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

        Demircioğlu, kampın 22 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

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