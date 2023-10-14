Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        S.Ç. yönetimindeki 59 TC 707 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.U'nun kullandığı 22 NC 726 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden S.Ç. ile yanındaki eşi R.Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan D-100 kara yolu İstanbul-Samsun şeridi, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor
        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor
        Kastamonu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı
        Kastamonu'da polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı
        Kastamonu Belediyesince kurulan arama kurtarma ekibi akredite oldu
        Kastamonu Belediyesince kurulan arama kurtarma ekibi akredite oldu
        Tosya'da, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınd...
        Tosya'da, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınd...
        Kastamonu'da aracın kapı döşemesinin içinde ruhsatsız tabanca bulundu
        Kastamonu'da aracın kapı döşemesinin içinde ruhsatsız tabanca bulundu