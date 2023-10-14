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        Kastamonu'da çıkan ot yangını sebebiyle bir evde hasar oluştu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan ot yangınında 50 dekar alan yandı, bir evde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:57
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        Kastamonu'da çıkan ot yangını sebebiyle bir evde hasar oluştu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan ot yangınında 50 dekar alan yandı, bir evde maddi hasar oluştu.

        İlçenin Kaleyakası mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, Ümmühan Oduncu'ya ait tek katlı betonarme eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında, 50 dekar otluk alan yanarken Oduncu'ya ait evde de maddi hasar oluştu.

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