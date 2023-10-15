Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İsrail'i kınadı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal politikalarının gün geçtikçe bölgedeki istikrarı ve insan haklarını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının her iki taraf için kabul edilemez bir durum olduğu, İsrail'in yasa dışı bir örgüt gibi davranmaktan vazgeçmesi ve diplomatik bir çözümü desteklemesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik Evrensel İnsan Haklarına aykırı tutumunun şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplumun işgalin sona ermesi ve barışçıl bir çözüm bulunması konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğine inanarak, insanların huzur içinde yaşayabildiği bir Filistin'in inşası için adil, kalıcı ve barışçıl bir yol bulunması gerektiğine inanıyoruz. Gazi Meclisimizin ortak görüş beyanına dayanan millet iradesini paylaşarak bu konuda birleştiğimizi ilan ediyoruz. Milletimiz, mazlumları zalimlerin insafına bırakmamıştır ve bu tutumu değiştirmeyecektir."