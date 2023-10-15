Eğitim-İş Sendikası Kastamonu Şubesi açıldı

Eğitim-İş Sendikasının Kastamonu'daki yeni şube binasının açılışı gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Ahmet Tevfik Bal, Plevne Caddesi üzerindeki hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, sendikalarının kentte 2005'te kurulduğunu söyledi.

Büronun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bal, "Sendikamızın geçirdiği aşamaları bu bürolarımız gayet iyi temsil ediyor. Eğitim emekçilerine layık bir büro olması için elimizden gelen çabayı gösterdik." dedi

Açılışa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.