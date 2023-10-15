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        Eğitim-İş Sendikası Kastamonu Şubesi açıldı

        Eğitim-İş Sendikasının Kastamonu'daki yeni şube binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:49 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:49
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        Eğitim-İş Sendikası Kastamonu Şubesi açıldı
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        Eğitim-İş Sendikasının Kastamonu'daki yeni şube binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Şube Başkanı Ahmet Tevfik Bal, Plevne Caddesi üzerindeki hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, sendikalarının kentte 2005'te kurulduğunu söyledi.

        Büronun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bal, "Sendikamızın geçirdiği aşamaları bu bürolarımız gayet iyi temsil ediyor. Eğitim emekçilerine layık bir büro olması için elimizden gelen çabayı gösterdik." dedi

        Açılışa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

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