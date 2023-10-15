CHP Kastamonu 38. İl Kongresi yapıldı CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Seçmende bir duygusal kopuş olduğunu görmemek siyasi körlük olur ve bedeli çok ağır olur. Bütün itirazımız bunadır." dedi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Seçmende bir duygusal kopuş olduğunu görmemek siyasi körlük olur ve bedeli çok ağır olur. Bütün itirazımız bunadır." dedi.

Kastamonu 38. İl Kongresi, Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye, mevcut İl Başkanı Hikmet Erbilgin tek aday olarak katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, kongrede coşkunun yüksek olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Kocaeli'deki yerel yönetimler toplantısında parti tüzüğünde yapacağı, yapılmasını arzu ettiği değişikliklerden bahsettiğini aktaran Özel, "Tabi aslında tebessüm ettiren bir tarafı var. Biz yaz boyunca bir tutum belgesi çalıştık. Ama o tutum belgesini ve adaylık açıklamasını partinin 100. yılının hemen öncesine denk gelmesin diye bir haftacık erteledik. Dedik ki '100. yılda bir ikilik görüntüsü vermeyelim'. O sırada hemen maksatlı haberler servis edildi bir taraflara. 'Değişimciler tüzükte genel merkezden kopya çekecekler, onu bekliyorlar'. Hemen açıkladık." ifadelerini kullandı.

Daha demokratik bir tüzük, örgütün sesini duyan, ön seçimi önceleyen bir tüzük için destek vereceklerini açıkladıklarını aktaran Özel, "O tüzük değişikliği önce ertelendi, şimdi kurultaydan sonraya kaldı. Geçen hafta kurultaydan sonraki tarihin bir kere daha erteleneceği konuşuldu. Tabii bundan rahatsızız ama ümidimiz o tüzük kurultayını yapma iradesinin 4 ve 5 Kasım tarihlerinde yapılacak seçimden sonra sizlerin belirleyeceği, delegelerimizin belirleyeceği yeni parti meclisine ve delegelerimizin belirleyeceği yeni genel başkanın kararıyla bir an önce o tüzük değişikliğini yapacağız. Bunun kararlılığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

Millet İttifakı partilerinden 39 adayın CHP listesinden Meclise girmesiyle ilgili de konuşan Özel, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta örgütün kırgınlığı, küskünlüğüdür. Bugün geldiğimiz yerde ben örgütün iyi yönetim anlayışıyla örgüte sahip çıkılarak ayağa kaldırılabileceğini, güçlendirileceğini ve örgütün yeniden motive edileceğini en iyi Kastamonu gibi örneklerden görüyorum. Ama seçmende bir duygusal kopuş olduğunu görmemek siyasi körlük olur ve bedeli çok ağır olur. Bütün itirazımız bunadır."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kalkmasının tek yolunun örgütlerinin ayağa kalkması olduğunu dile getiren Özel, "Ne yerel seçim, ne yerel seçimdeki olası başarısızlık o dur budur demeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları, neferleri ve üyeleri bu partinin gidişatına el koymak durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Öymen: 13 yılda Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girilen tüm seçimler kaybedilmiştir"

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen ise partisinin seçim yenilgisinin kronikleştiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun parti için emek harcadığını ama emek harcayarak her zaman sonuç alınamadığını belirten Öymen, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 13 yılda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girilen tüm seçimler kaybedilmiştir. Toplam 12 seçim. 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 belediye seçimi, 2 referandum hatta bir belediye seçimine sevinir hale geldik, İstanbul'u Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı Mersin'i kazandığımız için. Oysa 1989 yılında bildiğiniz gibi Prof. Dr. Erdal İnönü genel başkanlığında Türkiye çapında SHP belediye seçimlerinde birinci parti olmuştu. Dolayısıyla bizim bunları örnek almamız, bunları hatırlamamız gerekiyor. Elbette İstanbul, Ankara'nın kazanılması göreceli bir başarıdır ama yenilgiye alışmayı ben içime sindiremiyorum, kabul etmiyorum."