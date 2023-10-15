Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        CHP Kastamonu 38. İl Kongresi yapıldı

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Seçmende bir duygusal kopuş olduğunu görmemek siyasi körlük olur ve bedeli çok ağır olur. Bütün itirazımız bunadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:10 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Kastamonu 38. İl Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Seçmende bir duygusal kopuş olduğunu görmemek siyasi körlük olur ve bedeli çok ağır olur. Bütün itirazımız bunadır." dedi.

        Kastamonu 38. İl Kongresi, Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye, mevcut İl Başkanı Hikmet Erbilgin tek aday olarak katıldı.

        Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, kongrede coşkunun yüksek olduğunu belirtti.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Kocaeli'deki yerel yönetimler toplantısında parti tüzüğünde yapacağı, yapılmasını arzu ettiği değişikliklerden bahsettiğini aktaran Özel, "Tabi aslında tebessüm ettiren bir tarafı var. Biz yaz boyunca bir tutum belgesi çalıştık. Ama o tutum belgesini ve adaylık açıklamasını partinin 100. yılının hemen öncesine denk gelmesin diye bir haftacık erteledik. Dedik ki '100. yılda bir ikilik görüntüsü vermeyelim'. O sırada hemen maksatlı haberler servis edildi bir taraflara. 'Değişimciler tüzükte genel merkezden kopya çekecekler, onu bekliyorlar'. Hemen açıkladık." ifadelerini kullandı.

        Daha demokratik bir tüzük, örgütün sesini duyan, ön seçimi önceleyen bir tüzük için destek vereceklerini açıkladıklarını aktaran Özel, "O tüzük değişikliği önce ertelendi, şimdi kurultaydan sonraya kaldı. Geçen hafta kurultaydan sonraki tarihin bir kere daha erteleneceği konuşuldu. Tabii bundan rahatsızız ama ümidimiz o tüzük kurultayını yapma iradesinin 4 ve 5 Kasım tarihlerinde yapılacak seçimden sonra sizlerin belirleyeceği, delegelerimizin belirleyeceği yeni parti meclisine ve delegelerimizin belirleyeceği yeni genel başkanın kararıyla bir an önce o tüzük değişikliğini yapacağız. Bunun kararlılığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

        Millet İttifakı partilerinden 39 adayın CHP listesinden Meclise girmesiyle ilgili de konuşan Özel, şöyle devam etti:

        "Geldiğimiz nokta örgütün kırgınlığı, küskünlüğüdür. Bugün geldiğimiz yerde ben örgütün iyi yönetim anlayışıyla örgüte sahip çıkılarak ayağa kaldırılabileceğini, güçlendirileceğini ve örgütün yeniden motive edileceğini en iyi Kastamonu gibi örneklerden görüyorum. Ama seçmende bir duygusal kopuş olduğunu görmemek siyasi körlük olur ve bedeli çok ağır olur. Bütün itirazımız bunadır."

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kalkmasının tek yolunun örgütlerinin ayağa kalkması olduğunu dile getiren Özel, "Ne yerel seçim, ne yerel seçimdeki olası başarısızlık o dur budur demeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları, neferleri ve üyeleri bu partinin gidişatına el koymak durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Öymen: 13 yılda Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girilen tüm seçimler kaybedilmiştir"

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen ise partisinin seçim yenilgisinin kronikleştiğini söyledi.

        Kılıçdaroğlu'nun parti için emek harcadığını ama emek harcayarak her zaman sonuç alınamadığını belirten Öymen, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki 13 yılda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girilen tüm seçimler kaybedilmiştir. Toplam 12 seçim. 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 belediye seçimi, 2 referandum hatta bir belediye seçimine sevinir hale geldik, İstanbul'u Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı Mersin'i kazandığımız için. Oysa 1989 yılında bildiğiniz gibi Prof. Dr. Erdal İnönü genel başkanlığında Türkiye çapında SHP belediye seçimlerinde birinci parti olmuştu. Dolayısıyla bizim bunları örnek almamız, bunları hatırlamamız gerekiyor. Elbette İstanbul, Ankara'nın kazanılması göreceli bir başarıdır ama yenilgiye alışmayı ben içime sindiremiyorum, kabul etmiyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid

        Benzer Haberler

        Eğitim-İş Sendikası Kastamonu Şubesi açıldı
        Eğitim-İş Sendikası Kastamonu Şubesi açıldı
        Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İsrail'i kınadı
        Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İsrail'i kınadı
        Kastamonu'da çıkan ot yangını sebebiyle bir evde hasar oluştu
        Kastamonu'da çıkan ot yangını sebebiyle bir evde hasar oluştu
        Yakılan kuru otlardan sıçrayan alevler 2 katlı evi kullanılmaz hale getirdi
        Yakılan kuru otlardan sıçrayan alevler 2 katlı evi kullanılmaz hale getirdi
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor
        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor