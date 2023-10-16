Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu hap getirmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu getirmeye çalışan 2 kişi yakalandı.
Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu getirmeye çalışan 2 kişi yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, tespitini yaptıkları aracı Araç ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.