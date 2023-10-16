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        Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu hap getirmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu getirmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:36
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        Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu hap getirmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu getirmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, tespitini yaptıkları aracı Araç ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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