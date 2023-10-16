Kastamonu'daki özel bireyler Trabzon'u gezecek

Kastamonu'daki gezi programı kapsamında özel gereksinimli bireyler ve annelerini taşıyan otobüs Trabzon'a hareket etti.

Kastamonu Belediye Binası önünden hareket eden otobüsü Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu uğurladı.

Gezi programı kapsamında özel birey ve aileleri kentin tarihi, kültürel ve doğal yerlerini görme fırsatı bulacak.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak sosyal ve kültürel projelere büyük önem verdiklerini kaydetti.

Kent sakinlerinin mutluluğu için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Vidinlioğlu, "Özel bireylerimiz için ayrı bir parantez açıyoruz. Onların mutluluğu için her zaman çalışmaktayız. Onların hayatlarına küçük dokunuşlar dahi yapsanız mutluluklarının değeri paha biçilemez büyüklükte oluyor. Çok fazla gezip görme imkanlarının olmadığı bir gezi planlaması yapalım dedik. Bugün bu sözümüzü yerine getirdik. Onların yüzü güldükçe biz de mutlu oluyoruz." dedi.