Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Giriş: 19.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:01
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Belediye Meydanı'nda İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Hasan Rami Kara tarafından dua edildi.
Protesto, İsrail aleyhine sloganlar atılmasının ardından sona erdi.