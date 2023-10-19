Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Belediye Meydanı'nda İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Hasan Rami Kara tarafından dua edildi.

        Protesto, İsrail aleyhine sloganlar atılmasının ardından sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Devrekani Kaymakamı Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
        Devrekani Kaymakamı Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
        Filistin'de hayatını kaybedenler için Kastamonu'da gıyabi cenaze namazı kıl...
        Filistin'de hayatını kaybedenler için Kastamonu'da gıyabi cenaze namazı kıl...
        Kastamonu'daki ahır yangınında lama, midilli ve tavus kuşu öldü
        Kastamonu'daki ahır yangınında lama, midilli ve tavus kuşu öldü
        Tosya'ya 2 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak
        Tosya'ya 2 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak
        Kastamonu'da kaçmaya çalışırken çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli...
        Kastamonu'da kaçmaya çalışırken çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli...