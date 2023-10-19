Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elvan Natur, törende yaptığı konuşmada, 19 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kabul edildiğini hatırlattı.

        Yerel demokrasinin en eski ögesini temsil eden muhtarlıkların 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Natur, "Muhtarlık kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlıklarımızın bulunduğu mahalle ve köylerde devletin kurumlarını temsil etmekte, halkımız ve kurumlar arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.

        Törene, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, protokol üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Devrekani Kaymakamı Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
        Devrekani Kaymakamı Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
        Filistin'de hayatını kaybedenler için Kastamonu'da gıyabi cenaze namazı kıl...
        Filistin'de hayatını kaybedenler için Kastamonu'da gıyabi cenaze namazı kıl...
        Kastamonu'daki ahır yangınında lama, midilli ve tavus kuşu öldü
        Kastamonu'daki ahır yangınında lama, midilli ve tavus kuşu öldü
        Tosya'ya 2 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak
        Tosya'ya 2 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak