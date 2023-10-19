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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:11
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent merkezinde M.K, Ş.M, İ.K, Y.K. ve L.D'nin evlerinde yapılan aramada sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı. M.K'nin kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

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