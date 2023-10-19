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        Kastamonu'da Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı

        Kastamonu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen bir düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:43
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        Kastamonu'da Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı
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        Kastamonu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen bir düzensiz göçmen yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçle ilgili çalışma yaptı.

        Bu kapsamda yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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