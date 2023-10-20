Kastamonu'da köy kadınlarına KADES uygulaması tanıtıldı
Kastamonu'daköyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kastamonu'daköyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından kent merkezine bağlı Çiğil köyünde, kadınlara KADES broşürleri dağıtıldı.
Ekipler, bazı kadınların akıllı telefonlarına KADES uygulamasını yükleyip nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi verdi.