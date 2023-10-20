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        22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının Kastamonu kampına ara verildi

        Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının Kastamonu kampına 5 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:27
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        22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının Kastamonu kampına ara verildi
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        Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının Kastamonu kampına 5 gün ara verildi.

        Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak şampiyonaya Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan milli takımlar, kampa ara verdi.

        22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Adil Demircioğlu, AA muhabirine, kampa kısa bir ara verdiklerini söyledi.

        Boksörlerin bu süreci evlerinde geçireceğini dile getiren Demircioğlu, 26 Ekim'de tekrar toplanarak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüreceklerini kaydetti.

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