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        Tosya'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesine ayılar arı kovanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:42
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        Tosya'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesine ayılar arı kovanlarına zarar verdi.

        İlçeye bağlı Kuzyaka Mahallesi'nde kırsal alanda arıcılık yapan Abdullah Acımaz'a ait 5 arı kovanı ayılar tarafından parçalandı.

        Acımaz, AA muhabirine, aynı bölgede yaklaşık 30 yıldır arıcılık yaptığını söyledi.

        Mahallelerinin şehrin dış bölümünde yer aldığını hatırlatan Acımaz, şunları kaydetti:

        "Evimizin yanında bulunan arılığımızda daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Gece saatlerinde kovanların bulunduğu alandan bazı sesler duydum. Hırsız girdi zannettim ilk önce. Ben bağırmaya başlayınca ayının kaçtığını gördüm. Maalesef 5 kovanımı tamamen parçalamış, içindeki balları da yemiş. Kovanları ve balların çıtalarını kullanılamaz hale getirmiş. Daha önce bu durum yaşanmasın diye önlemimi de almıştım ama maalesef bu olaya engel olamadım."

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