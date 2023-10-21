Tosya'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi
Kastamonu'nun Tosya ilçesine ayılar arı kovanlarına zarar verdi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine ayılar arı kovanlarına zarar verdi.
İlçeye bağlı Kuzyaka Mahallesi'nde kırsal alanda arıcılık yapan Abdullah Acımaz'a ait 5 arı kovanı ayılar tarafından parçalandı.
Acımaz, AA muhabirine, aynı bölgede yaklaşık 30 yıldır arıcılık yaptığını söyledi.
Mahallelerinin şehrin dış bölümünde yer aldığını hatırlatan Acımaz, şunları kaydetti:
"Evimizin yanında bulunan arılığımızda daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Gece saatlerinde kovanların bulunduğu alandan bazı sesler duydum. Hırsız girdi zannettim ilk önce. Ben bağırmaya başlayınca ayının kaçtığını gördüm. Maalesef 5 kovanımı tamamen parçalamış, içindeki balları da yemiş. Kovanları ve balların çıtalarını kullanılamaz hale getirmiş. Daha önce bu durum yaşanmasın diye önlemimi de almıştım ama maalesef bu olaya engel olamadım."