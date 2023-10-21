Tosya'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine ayılar arı kovanlarına zarar verdi.

İlçeye bağlı Kuzyaka Mahallesi'nde kırsal alanda arıcılık yapan Abdullah Acımaz'a ait 5 arı kovanı ayılar tarafından parçalandı.

Acımaz, AA muhabirine, aynı bölgede yaklaşık 30 yıldır arıcılık yaptığını söyledi.

Mahallelerinin şehrin dış bölümünde yer aldığını hatırlatan Acımaz, şunları kaydetti:

"Evimizin yanında bulunan arılığımızda daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Gece saatlerinde kovanların bulunduğu alandan bazı sesler duydum. Hırsız girdi zannettim ilk önce. Ben bağırmaya başlayınca ayının kaçtığını gördüm. Maalesef 5 kovanımı tamamen parçalamış, içindeki balları da yemiş. Kovanları ve balların çıtalarını kullanılamaz hale getirmiş. Daha önce bu durum yaşanmasın diye önlemimi de almıştım ama maalesef bu olaya engel olamadım."