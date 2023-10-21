Kastamonu'da kadınlar Filistin için sessiz oturma eylemi yaptı Kastamonu'da kadınlar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla sessiz oturma eylemi yaptı.

Kastamonu'da kadınlar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla sessiz oturma eylemi yaptı.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde kadınlar ve çocuklar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Nasrullah Meydanı'nda toplandı.

İnisiyatif sözcüsü Sinem Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarına "dur" demek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Her geçen dakika bölgeden acı haberler alındığını dile getiren Altınbaş, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda binden fazlası çocuk olmak üzere 4 bine yakın kişi öldürüldü." ifadesini kullandı.

Gazze'de her 15 dakikada üç çocuk katledildiğini belirten Altınbaş, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığını vurguladı.

Katılımcılar, açıklamanın ardından bir saat boyunca sessiz oturma eylemi yaptı.