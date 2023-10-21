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        Tosya'da içme suyu arıtma tesisinin açılışı yapıldı

        Tosya Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 23:09 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:09
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        Tosya'da içme suyu arıtma tesisinin açılışı yapıldı
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        Tosya Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi törenle açıldı.

        İlçeye bağlı Berçin köyü mevkisinde inşa edilen tesiste düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, burada yaptığı konuşmada, belediyenin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

        Tosya'nın suyunun aşırı derecede kireçli olduğunu anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Allah nasip ederse tesisimizin startını bugün veriyoruz. Ocak ayına varmadan çaydanlıklarda kireç kalmayacak Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun. Tosya'mızın suyunu belli bölgelerimizden pompalarla basarak sizlerin hizmetine sunuyorduk. Bu pompalara aylık ödediğimiz elektrik faturası 750 bin liraydı. Şükürler olsun bu tesisimizden Tosya'nın yüzde 98'ine su vereceğiz. 70-80 bin nüfusa kadar bu tesis bu suyu sağlayabilecek. Tosya Belediye Başkanlığının bu tesisle beraber aylık 700 bin lirası cebinde kalacak. O da size hizmet olarak dönecek."

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve tesis gezildi. Açılışın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

        Törene Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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