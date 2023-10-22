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        Kastamonu'da seyir halindeki otomobilden düşen bebek ağır yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki otomobilden düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 00:55 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:55
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        Kastamonu'da seyir halindeki otomobilden düşen bebek ağır yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki otomobilden düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

        Kastamonu Caddesi'nde seyir halindeki plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin kapısı belirlenemeyen nedenle açıldı.

        Kapının açılmasıyla otomobilden düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Y. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldıran bebek daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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