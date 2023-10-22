Kastamonu'da Yürekveren köyüne yapılacak caminin temeli atıldı
Kastamonu'da Yürekveren köyüne yapılacak caminin temeli törenle atıldı.
Kastamonu'da Yürekveren köyüne yapılacak caminin temeli törenle atıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Bekir Derin camilerin önemine değinerek, temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diledi.
Köy muhtarı Mehmet Pehlivan da caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Müftüsü Derin'in yaptığı duanın ardından kurban kesilerek caminin temeli atıldı.
Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil ve vatandaşlar katıldı.