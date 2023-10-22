Kastamonu'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Giriş: 22.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:41
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde M.G'nin kullandığı 37 KB 307 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 37 ACM 649 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.