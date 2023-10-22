Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum Projesi kapsamında Kastamonu Üniversitesi'nde farklı fakültelerdeki 685 öğrenciye madde bağımlılığına karşı eğitim verildi.
Eğitimde, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı kullanımı ve etkileri, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum konuları anlatıldı.
Öğrencilerin soruları da yanıtlandı.