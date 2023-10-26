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        Kastamonu'da 47 köy evini etkileyen yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 47 evin etkilendiği yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:49
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        Kastamonu'da 47 köy evini etkileyen yangın söndürüldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 47 evin etkilendiği yangın söndürüldü.

        Yağcılar köyünde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve evlerin birbirine yakın olması nedeniyle büyüyen yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle müdahale edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dün akşam kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında 47 ev kullanılamaz hale geldi.

        Evlerin yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvanlar ile tarım aletlerinin de zarar gördüğü yangını AA ekibi dronla görüntüledi.

        Köy muhtarı Osman Namlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını anlatarak "Ahır ve samanlıklar hariç 47 ev yandı. Yanan ziraat aletleri var, traktör var. Hayvan sayısını da tam tespit edemedik. Dağda olan hayvanlar var, hayvanların tam olarak nerede olduğunu bilemiyoruz. Çoban alıp götürdü herhalde." dedi.

        Namlı, evlerin büyük bir çoğunluğunun yaz aylarında kullanıldığını, yangın sırasında boş olduğunu belirtti.

        Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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