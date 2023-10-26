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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 53 yapının etkilendiği yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:24
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangın söndürüldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 53 yapının etkilendiği yangın söndürüldü.

        Yağcılar köyünde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve evlerin birbirine yakın olması nedeniyle büyüyen yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle müdahale edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dün akşam kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında 53 yapı kullanılamaz hale geldi.

        Evlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile tarım aletlerinin de zarar gördüğü yangını AA ekibi dronla görüntüledi.

        Yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Meftun Dallı, gazetecilere, çok feci bir yangın meydana geldiğini söyledi.

        Köyün 230 hane olduğuna işaret eden Dallı, "Arkadaşlarımızın bugün yaptığı hasar tespitine göre, yangında 53 binamız hasar görmüş. Bunlardan 39'u konut, 14'ü ahır ve samanlık. Bu binaların 44'ü tamamen yıkık durumda, 7'si ağır hasarlı, 2'si de az hasarlı. 39 konutun bazıları iki katlı. Bunların içinde her birinde ayrı evler olduğunu düşünürseniz, 39 binada mesken olarak yapılmış 48 hane var." dedi.

        Yangının ardından vatandaşlara yapılacak yardımla ilgili bilgi veren Dallı, şunları kaydetti:

        "14 kişinin ikameti köydeymiş. Bunlara AFAD Başkanlığımız tarafından 44'er bin lira yardım yapılacak. Bunu bir iki gün içinde hesaplarına aktarmış oluruz. Diğer vatandaşlarımızın böyle bir şeyi yok. Yani ikameti burada olmayan, sürekli kalmayan vatandaşlarımız var ama Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla ufak tefek ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olur diye düşünerek onlara da 10'ar bin lira yardımda bulunacağız. Onu da yarın aktarırız hesaplarına."

        Yangınzedelerin 60 gün içinde başvuruda bulunmaları gerektiğine dikkati çeken Dallı, "Yangından etkilenen vatandaşlarımız konteyner talebinde bulunmadı. İstenilen sayıda konteyneri AFAD Başkanlığımız temin edecekti ama köylülerimizin İstanbul'da, başka yerlerde evleri var, oralara gidecekler. Burada kalacakları da sağ olsun, buradaki diğer vatandaşlarımız bir şekilde barındırmaya karar vermişler." diye konuştu.

        Köy muhtarı Osman Namlı da büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını belirterek, "Yanan ziraat aletleri, traktör var. Hayvan sayısını da tam tespit edemedik. Dağda olan hayvanlar var, hayvanların tam olarak nerede olduğunu bilemiyoruz. Çoban alıp götürdü herhalde." dedi.

        Namlı, evlerin büyük bir çoğunluğunun yaz aylarında kullanıldığını, yangın sırasında boş olduklarını sözlerine ekledi.

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