Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Kastamonu'da operasyon düzenledi.

        Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangın söndürüldü
        Kastamonu'da 47 köy evini etkileyen yangın söndürüldü
        Kastamonu'da 47 köy evini etkileyen yangın söndürüldü
        Kastamonu'da balıkçı teknesinde fenalaşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'da balıkçı teknesinde fenalaşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'da köyde yangın; 45 ev ve ahır alevlere teslim oldu (3)
        Kastamonu'da köyde yangın; 45 ev ve ahır alevlere teslim oldu (3)
        KASTAMONU'DA KÖYDE YANGIN; 45 EV VE AHIR ALEVLERE TESLİM OLDU (3): KONTROL...
        KASTAMONU'DA KÖYDE YANGIN; 45 EV VE AHIR ALEVLERE TESLİM OLDU (3): KONTROL...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da 43 köy evini etkileyen yangın kontrol altına al...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da 43 köy evini etkileyen yangın kontrol altına al...