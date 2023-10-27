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        İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik güzergahı at sırtında geçilecek

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu güzergahında atlı yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:44
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        İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik güzergahı at sırtında geçilecek
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        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu güzergahında atlı yürüyüş düzenlendi.

        Binicilik ve Kültür Derneği tarafından 40 at binicisinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş öncesi İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi önünde bayrak töreni düzenlendi.

        Törende Kaymakam Ahmet Vezir Baycar tarafından binicilere Türk bayrağı teslim edildi. Törenin ardından biniciler, at sırtında İstiklal Yolu yürüyüşüne başladı.

        Dernek başkanı Zeki Kütük, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı noktalarında kültürel binişler yaptıklarını söyledi.

        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik rotayı 3 günde tamamlayarak 29 Ekim sabahı Kastamonu il merkezine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kütük, "40 biniciyle bu rotadan başlayacağız. Bazı zor mevkilerden geçeceğiz, kahramanlarımızın yaptığı gibi. Onları yad ederek, dua ederek o noktalardan geçip Kastamonu'ya varacağız." dedi.

        Atlı yürüyüşe katılanlardan Emine Baştürk Kütük de etkinliğin Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlendiğine işaret ederek, "Atamızın, analarımızın zamanında kağnılarla cephane taşıdığı yolu, yani İnebolu'dan Kastamonu'ya kadar olan yolu seçtik. Burada olmamızın gerçekten manidar bir, özel bir anlamı var." ifadesini kullandı.

        Törene Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, kurum amirleri, vatandaşlar ile biniciler katıldı.

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