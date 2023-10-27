Kastamonu'da çocuk bakım evinin temeli atıldı

Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Entegre iş birliğince yapılacak çocuk bakım evinin temeli törenle atıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılacak çocuk bakım evi, 10 sınıf ve etkinlik salonuyla okul öncesi eğitime hizmet verecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, törende yaptığı konuşmada, Belediye olarak ikinci çocuk bakım evinin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik açısından bu tür projelerin önemli olduğunu belirten Vidinlioğlu, "Göreve başladığımız günden bugüne sloganımız, 'Hayatın her alanına dokunan belediyecilik'. Benim özelimde bunun en önemli kısmı, çocuklara ve gençlere yapılan yatırımlar. Çünkü geleceğimiz onlar." dedi.

Kastamonu Entegre Direktörü Enüs Koç ise çocuk bakım evinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edilip kurban kesilerek temel atıldı.