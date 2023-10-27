Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangının ardından yaralar sarılıyor Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 53 yapının etkilendiği yangının ardından ekipler, köydeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 53 yapının etkilendiği yangının ardından ekipler, köydeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yağcılar köyünde 25 Ekim'de çıkan ve 39'u konut, 14'ü ahır ve samanlık olmak üzere 53 yapının zarar gördüğü yangın sonrası vatandaşların talepleri ekipler tarafından alınıyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay Kastamonu Şubesince bölgeye mobil mutfak aracı gönderildi. Köy sakinlerine ve bölgede görevli ekiplere Türk Kızılay gönülleri tarafından 3 öğün yemek dağıtılıyor.

Psikososyal destek için de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 7 personel görevlendirildi.

Köyde, ilerleyen günlerde enkaz kaldırma çalışmasına başlanacağı öğrenildi.

Köy sakinlerinden Recep Çakır, AA muhabirine, yangında yaklaşık 130 yıllık evlerinin yandığını söyledi.

Evde anne ve babasının yaşadığını belirten Çakır, "Biz de yaz aylarında gelip onları ziyaret ediyoruz. Buraya yangından önce halamın cenazesi için gelmiştik, İstanbul'a dönmek için hazırlık yapıyorduk. Köyde yangın olduğunu duyduk. Bütün hayaller, emekler, geçmiş bir anda küle dönmüş vaziyette. Herkese Allah sabır versin. Allah tekrarını yaşatmasın. Ölü yaralı yok, gece olmayışı en büyük teselli." ifadelerini kullandı.

Kezban Keser ise yangını haber aldıktan sonra İstanbul'dan köye geldiklerini dile getirerek, "Yazları buraya geliyordum. İstanbul'a yeni gitmiştim. Evi öyle görünce çok üzüldüm. Cana bir şey gelmedi çok şükür." dedi.