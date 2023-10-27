Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangının ardından yaralar sarılıyor

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 53 yapının etkilendiği yangının ardından ekipler, köydeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangının ardından yaralar sarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 53 yapının etkilendiği yangının ardından ekipler, köydeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Yağcılar köyünde 25 Ekim'de çıkan ve 39'u konut, 14'ü ahır ve samanlık olmak üzere 53 yapının zarar gördüğü yangın sonrası vatandaşların talepleri ekipler tarafından alınıyor.

        Bu kapsamda Türk Kızılay Kastamonu Şubesince bölgeye mobil mutfak aracı gönderildi. Köy sakinlerine ve bölgede görevli ekiplere Türk Kızılay gönülleri tarafından 3 öğün yemek dağıtılıyor.

        Psikososyal destek için de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 7 personel görevlendirildi.

        Köyde, ilerleyen günlerde enkaz kaldırma çalışmasına başlanacağı öğrenildi.

        Köy sakinlerinden Recep Çakır, AA muhabirine, yangında yaklaşık 130 yıllık evlerinin yandığını söyledi.

        Evde anne ve babasının yaşadığını belirten Çakır, "Biz de yaz aylarında gelip onları ziyaret ediyoruz. Buraya yangından önce halamın cenazesi için gelmiştik, İstanbul'a dönmek için hazırlık yapıyorduk. Köyde yangın olduğunu duyduk. Bütün hayaller, emekler, geçmiş bir anda küle dönmüş vaziyette. Herkese Allah sabır versin. Allah tekrarını yaşatmasın. Ölü yaralı yok, gece olmayışı en büyük teselli." ifadelerini kullandı.

        Kezban Keser ise yangını haber aldıktan sonra İstanbul'dan köye geldiklerini dile getirerek, "Yazları buraya geliyordum. İstanbul'a yeni gitmiştim. Evi öyle görünce çok üzüldüm. Cana bir şey gelmedi çok şükür." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çocuk bakım evinin temeli atıldı
        Kastamonu'da çocuk bakım evinin temeli atıldı
        İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik güzergahı at sırtında geçilecek
        İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik güzergahı at sırtında geçilecek
        Küre ilçesinde 2. etap TOKİ inşaatında ilk kazma vuruldu
        Küre ilçesinde 2. etap TOKİ inşaatında ilk kazma vuruldu
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İhsangazi ilçesini ziyaret etti
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İhsangazi ilçesini ziyaret etti
        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 53 yapıyı etkileyen yangın söndürüldü