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        Kastamonu'da firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kastamonu'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:07
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        Kastamonu'da firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kastamonu'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince FETÖ/PDY faaliyetlerinin önlenmesine ve örgüt soruşturmaları kapsamında firari durumdakilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Polis ekiplerince meslekten ihraç edilen ve haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan teğmen İ.Ç. ile uzman çavuşlar A.D. ve E.Ö'nün adresleri tespit edildi.

        İstanbul ve Adana Emniyet müdürlükleri ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda İ.Ç. İstanbul'da, A.D. ve E.Ö. ise Adana'da yakalandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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