Kastamonu'da fabrika işçilerinden "Cumhuriyet Yürüyüşü"
Kastamonu'da ağaç bazlı ürünler üreten bir fabrikada işçiler, Cumhuriyet'in 100. yılını fabrika içinde yürüyüş yaparak kutladı.
Kastamonu'da ağaç bazlı ürünler üreten bir fabrikada işçiler, Cumhuriyet'in 100. yılını fabrika içinde yürüyüş yaparak kutladı.
Fabrika çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi.
Kastamonu Belediyesi bando takımı eşliğinde organize edilen yürüyüşte iş makineleri korteji de yapıldı.
Tüm fabrikanın Türk bayrakları ile süslendiği yürüyüş sonrası İstiklal Marşı okundu.
Üzerinde "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pasta fabrika direktörü Enes Koç ve çalışanlar tarafından kesilip çalışanlara ikram edildi.