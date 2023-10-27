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        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Afet ve Acil Durum Planı kapsamında tatbikat düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:07
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        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Afet ve Acil Durum Planı kapsamında tatbikat düzenlendi.

        Tatbikatta senaryo gereği hastane binasında meydana gelen deprem ve çıkan yangın sonrası ekipler müdahalede bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerince mobil sahra hastanesi, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler ünitesi ve triaj alanları oluşturuldu, vakalara müdahale yapıldı.

        Tatbikata, AFAD, UMKE, itfaiye, Acil Sağlık ambulans ekipleri ile hastane personeli katıldı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, gazetecilere, yangın ve deprem konulu tatbikat düzenlediklerini söyledi.

        Tatbikatta bloklar arası yatay ve dikey tahliyeler yaptıklarını anlatan Ergül, "20 yaralı hasta, 20 hasta yakını ve 10 hastane çalışanımızın, kısa sürede başarılı şekilde tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Senaryo gereği 32 kişi ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiş, sahra hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 14 hasta protokol kapsamındaki çevre hastanelere, kalan 4 hastamız ise 112 ekipleriyle il dışı hastanelere sevk edilmiştir." dedi.

        Ergül, tatbikatta emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

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