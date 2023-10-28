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        Kastamonu'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu

        Kastamonu'da lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:20
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        Kastamonu'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
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        Kastamonu'da lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi oluşturdu.

        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri doğrultusunda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ndeki 300 öğrenci, öğretmenlerinin koordinasyonunda okul bahçesinde koreografi çalışması yaptı.

        Öğrenciler öğretmenlerinin eşliğinde marşlar söyleyerek gösterilerini gerçekleştirdi.

        Öğretmenler, çalışmanın sonunda öğrencileri tebrik etti.

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