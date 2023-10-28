Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında çocuklar için uçurtma şenliği gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve bir firmanın iş birliğince hazırlanan "Hayata Renk Verelim 2023 Yerel Sosyal Sorumluluk Projesi" doğrultusunda, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında kentteki okullarda öğrenim gören 300 öğrenciyle uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Kadıdağı Kamp Merkezi alanı arkasında bulunan arazide yapılan etkinliğe öğretmenleriyle katılan öğrenciler, polislerin dağıttığı uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 300 öğrenciyle uçurtma şenliği gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin etkinlikten memnun kaldıklarını söyledi.

Gazipaşa İlkokulu öğrencisi Sümeyye Aybala Çonkor da ilk defa uçurtma uçurduğunu ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

Ada Ertuğrul da arkadaşlarıyla çok eğlendiğini dile getirerek, "Polis ağabeyler bizimle çok güzel ilgileniyor, çok iyi güzel bir gün." ifadesini kullandı.