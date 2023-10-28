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        Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 avukat Kastamonu'da yürüyüş düzenledi

        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 avukat yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:18
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        Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 avukat Kastamonu'da yürüyüş düzenledi
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        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 avukat yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kastamonu Barosu tarafından organize edilen etkinlikte Kışla Parkı'nda toplanan 100 avukat, üzerlerinde cübbeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Baro Başkanı Özgür Demir, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını yürüyüşle taçlandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Cübbelerle yapılan yürüyüşün önemine değinen Demir, "Avukatların Cumhuriyet'e ne derece sahip çıktığının gözlemlenmesi bakımından çok faydalı oldu. Bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum, tüm enerjilerini bu yürüyüşe sarf ettiler." ifadesini kullandı.

        Demir, daha sonra Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından avukatlar fotoğraf çektirdi.

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