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        Kastamonu'da "Hürriyet Yazmaları" sergisi açıldı

        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Hürriyet Yazmaları" sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:49
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        Kastamonu'da "Hürriyet Yazmaları" sergisi açıldı
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        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Hürriyet Yazmaları" sergisi düzenlendi.

        Geleneksel yazma sanatçısı Veliye Martı'nın Kastamonu'da köy köy gezerek yaptığı araştırmalarla ortaya çıkardığı geleneksel yazma koleksiyonu, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda sergilenmeye başladı.

        Martı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların yaptıkları sanatla, Anadolu'nun bağımsızlığı ve Cumhuriyet için olan mücadelelerini göstermek amacıyla sergiyi oluşturduğunu söyledi.

        Yazmacılık alanında geleceğe ışık tutmak istediğini dile getiren Martı, "Kastamonu kalıplarının deforme edilmeden yeni tasarımlarla, farklı ürünlere dönüşmesini, yeni hikayelerin yazılmasını istedim. O yüzden 100 yılın hikayesini gelecek 100 yıla taşımanın bir aracı olarak gördüm bu çalışmayı. İsteğim, geçmişten geleceğe bir kapıyı aralamaktı." dedi.

        Merkezin müdürü Murat Karasalihoğlu da Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve katılımcılara sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

        İl protokolü daha sonra taş baskı çalışması gerçekleştirdi.

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