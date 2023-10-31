Kastamonu'da internette çocuk müstehcenliği operasyonunda bir zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı çocuk müstehcenliği operasyonunda Kastamonu'da bir zanlı gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı çocuk müstehcenliği operasyonunda Kastamonu'da bir zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi.
Arama sonucu dijital materyallere el konularak zanlı gözaltına alındı.