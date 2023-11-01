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        Tosya'da "Kızılay Bahçesi"nde öğrencilere Türk Kızılayı anlatıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:32
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        Tosya'da "Kızılay Bahçesi"nde öğrencilere Türk Kızılayı anlatıldı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.

        Türk Kızılay Tosya Şubesi tarafından Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, "Kızılay Bahçesi" oluşturuldu.

        Çadır kurulan bahçeyi ziyaret eden öğrencilere Türk Kızılayı'nın çalışmaları anlatıldı.

        Türk Kızılay Tosya Şubesi Temsilcisi Süreyya Yağmur, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasının Kızılay Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

        Hafta kapsamında Türk Kızılayı'nın faaliyetlerinin anlatıldığını belirten Yağmur, "Çalışmalarımız ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla okullarımızı ziyaret ediyorduk. Bu sene ise farklı bir uygulamayı gerçekleştirerek bu bölgede Kızılay Bahçesi oluşturduk. Burada öğrencilerimize Türk Kızılayı'nın çalışmalarını somut olarak gösterelim istedik. Öğrencilere, Kızılay çadırımızda neler yapıldığını ve görevleri nelerdir onları anlatıyoruz. Onların kafalarındaki sorulara cevap veriyoruz. Tosya'daki 3 ayda bir yaptığımız kan bağışımızı anlattık. Kan bağışının önemini anlattık. Farkındalık oluşturmak adına yaptığımız bu çalışmalar devam edecek." dedi.

        Kızılay Bahçesi'ni ziyaret eden öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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