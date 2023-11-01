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        Kastamonu'da "Tarım Tanıtım Günü Etkinliği" düzenlendi

        Kastamonu'da "Tarım Tanıtım Günü Etkinliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:59 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:59
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        Kastamonu'da "Tarım Tanıtım Günü Etkinliği" düzenlendi
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        Kastamonu'da "Tarım Tanıtım Günü Etkinliği" düzenlendi.

        Kuzeyken Fuar Alanı'ndaki programda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatlarınca yürütülen hizmetlere ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Programda, buzağı ve kuzu güzellik yarışması ile en kaliteli sarımsak yarışması da düzenlendi.

        Vali Meftun Dallı, buradaki konuşmasında, Kastamonu'nun bir tarım kenti olduğunu söyledi.

        Dallı, "İnsanoğlunun en stratejik ihtiyacı olan şey, önce gıda. Kendi kendimize yeter seviyede olmazsak çok büyük sıkıntılarla karşılaşacağımız belli. Onun için tarım konusunda devlet olarak şimdiye kadar verdiğimiz her türlü teşviği, desteği daha artırarak bu stratejik konuda, milli güvenlik sorunu haline gelen gıdaya hem güvenli hem sağlıklı ulaşım konusunda kendimizi güvenceye almamız şart. Devletimiz de bunun farkında. Bu konuda her türlü desteği bütün kurumlar aracılığıyla devletimiz vermeye devam ediyor." dedi.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da iklim değişikliğine işaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da tarımda büyük işler başardıklarını belirterek, "Tüm hedefimiz, otta da ette de sütte de Kastamonu'yu marka yapmak olacaktır. Bizler her daim sizlerin yanında sizlerle beraber olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi, Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Projesi kapsamında hibe alan üreticilere makine ekipmanları teslim edildi.

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