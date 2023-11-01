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        Kastamonu'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:49 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:49
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        Kastamonu'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde A.Ç'nin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Fiziki takibe alınan şüphelinin, farklı zamanlarda farklı kişilere silah sattığı tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla A.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 112 tabanca fişeği ile silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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